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11:04, 19 января 2023Спорт

Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open

Рублев заявил, что украинские фанаты говорят ему плохие слова на матчах Australian Open

Фото: Sandra Sanders / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Его слова приводит «Чемпионат».

Во время матча второго тура против финна Эмиля Руусувуори судья спросил Рублева о фанатах с украинскими флагами, находившихся на трибуне. «Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова», — заявил россиянин.

Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 6:4, 6:7, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других болельщиков.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.

Дарья Коршунова
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