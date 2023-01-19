Рублев заявил, что украинские фанаты говорят ему плохие слова на матчах Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Его слова приводит «Чемпионат».

Во время матча второго тура против финна Эмиля Руусувуори судья спросил Рублева о фанатах с украинскими флагами, находившихся на трибуне. «Нет, с флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова», — заявил россиянин.

Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 6:4, 6:7, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны из-за жалоб украинских зрителей. Организаторы напомнили, что изначально фанаты из России и Белоруссии могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, чтобы не создавать помехи для других болельщиков.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.