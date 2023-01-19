Раскрыты характеристики Samsung Galaxy S23

Инсайдер: флагманы Samsung Galaxy S23 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2

Известный южнокорейский инсайдер Дохен Ким раскрыл все характеристики новых флагманских смартфонов Samsung. Информацию о девайсах специалист опубликовал в своем Twitter.

Согласно отчету Кима, в линейку телефонов Samsung войдут три аппарата — Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Стартовый девайс получит 6,11-дюймовый экран AMOLED-экран Infinity-O с поддержкой частоты 120 герц. Модель будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 2 и иметь от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Телефон выйдет с тройной камерой с объективами разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей, получит аккумулятор емкостью 3900 миллиампер-часов.

Galaxy S23+ будет отличаться от базового гаджета наличием 6,6-дюймового дисплея и получит расширенный до 4700 миллиампер-часов аккумулятор. Премиальный Galaxy S23 Ultra выйдет с 6,8-дюймовым изогнутым дисплеем и камерой на четыре сенсора разрешением 200, 12, 10 и 10 мегапикселей. Смартфон будет оснащен батареей на 5000 миллиампер-часов.

Известно, что телефоны выйдут с Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1. Также аппараты получат стереодинамики с Dolby Atmos, влагозащиту по стандарту IP68, поддержку 5G, порт USB Type-C.

В конце декабря известный инсайдер под ником Ice Universe рассказал о будущей презентации Samsung. По словам специалиста, флагманы серии Galaxy S23 представят 1 февраля.