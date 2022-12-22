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18:14, 22 декабря 2022Наука и техника

Раскрыта дата анонса нового флагмана Samsung

Инсайдер: смартфоны серии Samsung Galaxy S23 представят 1 февраля 2023 года
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dia Dipasupil / Getty Images for Samsung

Известный инсайдер под ником Ice Universe раскрыл дату анонса новых смартфонов Samsung. Об этом специалист заявил в своем Twitter.

По словам автора, корейская корпорация представит новые флагманские устройства серии Samsung Galaxy S23 1 февраля 2023 года. Он отметил, что Samsung проведет традиционную презентацию Galaxy Unpacked.

Если подозрения инсайдера верны, то Samsung не будет откладывать презентацию актуальных флагманов, как сообщалось ранее. По словам специалиста, корейской корпорации важно показать новые девайсы как можно раньше, чтобы в линейке бренда были устройства на базе флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 2.

Также в распоряжении Ice Universe оказались результаты тестов новых флагманов в Geekbench5. Автор отметил, что ни один из новых смартфонов Galaxy S23 не побил показатель в 5000 баллов в многоядерных тестах — автор назвал эту особенность разочаровывающей. Инсайдер предположил, что Samsung ради экономии снижает количество радиаторов в телефоне, что отрицательно сказывается на производительности гаджета.

Ранее стало известно, что Samsung изменила стратегию разработки и производства смартфонов. В компании собрались «подумать о способах повышения конкурентоспособности смартфонов, не зацикливаясь на снижении затрат».

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Андрей Ставицкий
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