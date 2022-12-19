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04:30, 19 декабря 2022Наука и техника

Samsung перестанет экономить на смартфонах

Hankyung: Samsung решила не экономить на производстве смартфонов ради конуренции с Apple

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Samsung изменила стратегию разработки и производства смартфонов. Об этом сообщает корейское издание Hankyung.

Как стало известно источникам медиа, вице-председатель Samsung Electronics Хан Чжон Хи провел встречу с представителями подразделения Device Experience. В ходе обсуждения вопросов развития мобильного подразделения топ-менеджер велел сотрудникам «подумать о способах повышения конкурентоспособности смартфонов, не зацикливаясь на снижении затрат». Переход на новую стратегию состоится, в том числе, ради конкуренции с Apple.

По словам Хан Чжон Хи, Samsung должна перестать искать способы экономить на разработке смартфонов, так как «снизить затраты без труда смогут даже отстающие на рынке китайские компании». В этой связи топ-менеджер корпорация отметил, что фирма решила перестать разрабатывать телефоны «с непоследовательным дизайном и бесполезным набором функций».

Журналисты отметили, что беспокойство руководителей Samsung связано с сильными позициями Apple в сегменте премиум-смартфонов. По данным Counterpoint Research, доля американской компании на рынке премиальных гаджетов в третьем квартале составила 57 процентов, Samsung — всего 19 процентов.

В июле источники издания The Elec выяснили, что Samsung ради экономии перестанет оснащать доступные телефоны дополнительной камерой. В частности, компания намерена упросить девайсы серии Galaxy A.

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Андрей Ставицкий
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