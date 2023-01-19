Рассекречена стоимость Samsung Galaxy S23

Reddit: стоимость Samsung Galaxy S23 будет начинаться от 799 долларов

Стоимость новых флагманских смартфонов Samsung будет начинаться от 799 долларов. Об этом сообщают пользователи Reddit.

Инсайд опубликовал посетитель форума под ником deviouslydevious44. По словам автора, ему удалось получить в свое распоряжение документ с ценами на смартфоны Samsung Galaxy S23 у американского оператора Verizon.

Судя по рассекреченной информации, стоимость флагманских телефонов не изменится по сравнению со стоимостью аппаратов серии Galaxy S22, выпущенных в 2022 году. Базовый телефон Galaxy S23 обойдется в 799 долларов, или около 55 тысяч рублей. Девайс Galaxy S23+ будет оценен в 999 долларов, или около 69 тысяч рублей, топовый Galaxy S23 Ultra будет доступен за 1199 долларов, или около 83 тысяч рублей.

Стартовые смартфоны серии Galaxy S23 будут продавать с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Начальные модели Galaxy S23+ и S23 Ultra появятся в продаже с 256 гигабайтами встроенной памяти. Анонс новой линейки Samsung ожидается 1 февраля.

По словам инсайдера, несмотря на то что в США смартфоны Samsung не подорожают, цены на флагманы в других регионах могут отличаться. Это может случиться из-за инфляции и укрепившегося по отношению к другим мировым валютам доллара.

Ранее известный южнокорейский инсайдер Дохен Ким раскрыл все характеристики новых флагманских смартфонов Samsung. По информации специалиста, все аппараты линейки получат AMOLED-дисплей и топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2.