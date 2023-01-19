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20:22, 19 января 2023Россия

Пригожин решил «отдать победу» Венедиктову в суде из-за слов о ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил, что дарит победу Венедиктову в суде из-за его слов о ЧВК «Вагнер»
Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бизнесмен и владелец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что дарит победу в суде бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) из-за слов последнего о ЧВК. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в своем Telegram-канале.

«Сегодня, когда режим молчания о ЧВК "Вагнер" свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал», — сказал бизнесмен.

Он добавил, что таким образом не противодействовал решениям суда, а также не пытается этого делать сейчас. Кроме того, он призвал российский суд к беспристрастным решениям.

В июне 2022 года Венедиктов сообщал, что Пригожин подал на него в суд за то, что он в эфире назвал его основателем ЧВК «Вагнер». В августе суд частично удовлетворил иск. Но уже в конце сентября Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали ЧВК «Вагнер». Бизнесмен пояснил, что компания была создана весной 2014 года в тот момент, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

19 января 2022 года Пресненский суд Москвы запланировал пересмотреть иск Пригожина к Венедиктову.

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Никита Абрамов
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