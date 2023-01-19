Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову

Пресненский суд Москвы пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову

Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), назвавшему его хозяином частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Калоя Ахильгова.

«Сегодня слова "хозяин ЧВК "Вагнер", с учетом поведения и слов Пригожина, выглядят более чем достоверными. И именно поэтому в Пресненский суд был подан иск о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам», — сказал адвокат.

По словам юриста, все сказанное в суде представителями Пригожина сам бизнесмен опроверг в СМИ. «Значит, есть основания для пересмотра», — подчеркнул Ахильгов. В случае решения суда об отказе в удовлетворении иска Пригожина у Венедиктова возникнет право потребовать компенсацию, отметил адвокат. «Но этот вопрос будет рассматриваться в отдельном судопроизводстве», — пояснил он. Заседание по иску назначено на 6 февраля.

В конце сентября Пригожин признал, что создал в 2014 году группу, которую впоследствии назвали ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, компания была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

В июне 2022 года Венедиктов сообщил, что Пригожин подал на него в суд за то, что он в эфире назвал его основателем ЧВК «Вагнер». В августе суд удовлетворил его частично: признал информацию о принадлежности ЧВК бизнесмену недостоверной, но отклонил требование о ее опровержении и не назначил денежную компенсацию.