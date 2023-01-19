Адвоката Талантова начали судить по делу о дискредитации российской армии

В Удмуртии адвоката Талантова начали судить по делу о дискредитации Вооруженных сил России

Завьяловский районный суд в Удмуртии начал рассматривать дело бывшего защитника советника главы «Роскосмоса» и бывшего спецкора Ивана Сафронова — адвоката Дмитрия Талантова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие обвиняет его в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ под видом достоверных сообщений на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и заблокирована). Фигурант подтвердил, что разместил пять постов, однако вину в дискредитации не признал.

Проведенная в ходе расследования психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что информация в постах может разжигать ненависть не только к российской армии, но и к «представителям власти, включая президента». При этом сам обвиняемый уточнил, что просто фиксировал события, ссылаясь на источники.

Адвокат заявил, что его посты отражают гуманистические ценности, которые он исповедует. «Мои публикации были осуществлены в рамках предоставленного гражданину России конституционного права свободы совести, мысли, слова, поиска и распространения информации»,— добавил он.

Кроме того, сторона защиты просила суд изменить меру пресечения и перевести Талантова из СИЗО под домашний арест, однако это ходатайство было отклонено.

О том, что в отношении адвоката Талантова возбудили уголовное дело, стало известно 28 июня 2022 года. О своем задержании он сообщил в соцсетях.