Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:01, 19 января 2023Силовые структуры

Адвоката Талантова начали судить по делу о дискредитации российской армии

В Удмуртии адвоката Талантова начали судить по делу о дискредитации Вооруженных сил России
СюжетДело Ивана Сафронова:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Завьяловский районный суд в Удмуртии начал рассматривать дело бывшего защитника советника главы «Роскосмоса» и бывшего спецкора Ивана Сафронова — адвоката Дмитрия Талантова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие обвиняет его в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ под видом достоверных сообщений на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и заблокирована). Фигурант подтвердил, что разместил пять постов, однако вину в дискредитации не признал.

Проведенная в ходе расследования психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что информация в постах может разжигать ненависть не только к российской армии, но и к «представителям власти, включая президента». При этом сам обвиняемый уточнил, что просто фиксировал события, ссылаясь на источники.

Адвокат заявил, что его посты отражают гуманистические ценности, которые он исповедует. «Мои публикации были осуществлены в рамках предоставленного гражданину России конституционного права свободы совести, мысли, слова, поиска и распространения информации»,— добавил он.

Кроме того, сторона защиты просила суд изменить меру пресечения и перевести Талантова из СИЗО под домашний арест, однако это ходатайство было отклонено.

О том, что в отношении адвоката Талантова возбудили уголовное дело, стало известно 28 июня 2022 года. О своем задержании он сообщил в соцсетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Еврейский конгресс потребовал от Лаврова извинений за слова о Гитлере
В Совфеде отреагировали на идею отдавать жилье уехавших россиян сиротам
Американцы возмутились неаккуратным обращением Байдена с документами
Умер басист группы Screaming Trees Ван Коннер
Карьера Шольца оказалась под угрозой из-за Украины
Россиянам рассказали о возможности списать долги за услуги ЖКХ
Иван Ургант отправится за границу на заработки
Во Франции обеспокоились последствиями сокращения контактов с Россией
В Сербии ответили на вопрос о трансфере Дзюбы
Российский офицер назвал ключевую задачу для завершения спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.