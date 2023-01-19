В НАТО поддержали поставки танков Украине

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал поставки танков на Украину

НАТО поддерживает поставки танков на Украину, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр. Его цитирует РИА Новости.

«Украине нужны танки для решения поставленных задач, любое оружие на войне полезно», — сказал чиновник на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов блока.

В свою очередь, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, говоря о важности поставок на Украину танков именно западного производства, подчеркнул, что «важен баланс систем вооружений», а не поставки машин какого-то конкретного вида.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости поставок оружия на Украину.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения членов Североатлантического альянса поставить Киеву легкие танки и боевые машины пехоты.