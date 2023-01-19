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18:33, 19 января 2023Мир

В НАТО поддержали поставки танков Украине

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр поддержал поставки танков на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

НАТО поддерживает поставки танков на Украину, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр. Его цитирует РИА Новости.

«Украине нужны танки для решения поставленных задач, любое оружие на войне полезно», — сказал чиновник на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов блока.

В свою очередь, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, говоря о важности поставок на Украину танков именно западного производства, подчеркнул, что «важен баланс систем вооружений», а не поставки машин какого-то конкретного вида.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости поставок оружия на Украину.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения членов Североатлантического альянса поставить Киеву легкие танки и боевые машины пехоты.

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Глеб Бажуткин
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