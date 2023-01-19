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23:04, 19 января 2023Мир

В Польше заявили об усталости Запада от Украины

Премьер Польши Моравецкий заявил об усталости Запада от Украины

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Запад устал от Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Запад все больше устает от того, что там происходит», — указал политик. Он назвал задачей поляков «оживление дискуссии об Украине и важность борьбы с Россией».

Накануне Моравецкий признал, что несколько месяцев назад дискуссия об украинском кризисе велась на «другом эмоциональном уровне».

17 января президент Литвы Гитанас Науседа также предупредил, что население западных стран может устать от конфликта на Украине, что может повлиять на объем военной помощи Киеву. Он объяснил, что западное сообщество может быть утомлено, в частности, непривычно высоким уровнем инфляции, которая может достигать 20 процентов в некоторых странах. «Это означает, что, поскольку в наших странах демократические правила, политики будут уделять больше внимания и этим проблемам», — отметил глава государства.

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Марина Совина
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