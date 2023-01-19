Мужчина установил виниры в Турции и остался с лошадиными зубами

Британец Джордан установил виниры и подвергся критике в сети за их неестественную форму

Житель Великобритании Джордан (фамилия неизвестна) показал новую внешность с керамическими накладками на зубы и подвергся критике в сети. Соответствующие видео появились в его TikTok-аккаунте.

Юзер с никнеймом jordandeclanfield предстал перед подписчиками с неровными зубами желтого оттенка. Затем блогер показал улыбку после установки виниров в Турции. На опубликованных кадрах видно, что зубы мужчины стали неестественно белыми, а их форма оказалась значительно больше натуральных. «Как же я счастлив!» — заявил британец в ролике.

Публикация вызвала противоречивую реакцию у подписчиков. «Теперь ты остался с зубами лошади», «Ужас, ваши зубы словно выкрасили в белый цвет», «Что с вами случилось?», — раскритиковали одни. «Думаю, вы потратились не зря, выглядите отлично», «Я рада за то, что вы себе нравитесь!» — поддержали другие.

В ноябре 2022 года блогер Дастин показал результат после установки виниров и рассмешил подписчиков. Инфлюэнсер продемонстрировал улыбку с поставленными винирами, оттенок и форма которых выглядели неестественно.