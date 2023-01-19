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15:15, 19 января 2023Наука и техника

В Пентагоне допустили срыв сроков поставок новейших АПЛ Columbia

Bloomberg: возможен срыв сроков поставок ВМС США новейших АПЛ типа Columbia

Фото: Chief Petty Officer Joshua Karst / Globallookpress.com

Возможен срыв сроков поставок Военно-морским силам (ВМС) США новейших атомных подводных лодок (АПЛ) типа Columbia. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство ссылается на неопубликованный доклад Счетной палаты США.

Согласно документу, в Пентагоне и ВМС США допускают, что субмарины типа Columbia не будут построены до 2031 года. По данным агентства, к 2031 году планировалось ввести в строй 12 подлодок типа Columbia, которые бы заменили 14 субмарин типа Ohio, вывод из эксплуатации должен начаться в 2027 году.

Bloomberg напоминает, что суммарный бюджет модернизации подводного флота США составляет 132 миллиарда долларов.

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В декабре 2018 года американский журнал The National Interest назвал пять вооружений, которые дадут ВМС США преимущество в XXI веке. Среди них, в частности, оказались еще не построенные субмарины типа Columbia.

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Иван Потапов
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