В Пентагоне допустили срыв сроков поставок новейших АПЛ Columbia

Bloomberg: возможен срыв сроков поставок ВМС США новейших АПЛ типа Columbia

Возможен срыв сроков поставок Военно-морским силам (ВМС) США новейших атомных подводных лодок (АПЛ) типа Columbia. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство ссылается на неопубликованный доклад Счетной палаты США.

Согласно документу, в Пентагоне и ВМС США допускают, что субмарины типа Columbia не будут построены до 2031 года. По данным агентства, к 2031 году планировалось ввести в строй 12 подлодок типа Columbia, которые бы заменили 14 субмарин типа Ohio, вывод из эксплуатации должен начаться в 2027 году.

Bloomberg напоминает, что суммарный бюджет модернизации подводного флота США составляет 132 миллиарда долларов.

В декабре 2018 года американский журнал The National Interest назвал пять вооружений, которые дадут ВМС США преимущество в XXI веке. Среди них, в частности, оказались еще не построенные субмарины типа Columbia.