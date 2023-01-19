Стала известна дата продаж нового электрического «Москвича»

Autonews: новый «Москвич 3е» поступит в продажу 1 февраля и будет стоить 3,5 млн рублей

Продажи нового электрического кроссовера российского производства «Москвич» стартуют 1 февраля текущего года. Такую дату называют в одном из крупных дилерских центров в Химках. Об этом стало известно Autonews.

Приобрести автомобиль покупатели могут за 3,5 миллиона рублей. С учетом господдержки, о которой пока официально не было объявлено, «Москвич 3е» может стоить дешевле. В настоящее время автомобиль можно забронировать, однако для этого необходимо оставить предоплату в 10 тысяч рублей.

Кроссовер получил электрический двигатель на 68 лошадиных сил, без подзарядки он может проехать 410 километров. Автомобиль оснащен панорамной крышей, светодиодной оптикой, рейлингами, боковыми зеркалами с повторителями поворотников, тонировкой стекол, 18-дюймовыми колесными дисками и задними датчиками парковки. В салоне «Москвича» установлены сиденья с подогревом (только передние), цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей. Новый кроссовер оборудован функцией аварийного торможения и предупреждения о превышении скорости. В текущем году планируется выпустить около 10 тысяч таких машин.

Кроссовер «Москвич 3» с двигателем внутреннего сгорания в базовой комплектации завод оценил как минимум в 1,97 миллиона рублей. Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта.

С 1998 года московским заводом владела французская Renault. В марте 2022-го на фоне обострившегося конфликта на Украине компания объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие стало собственностью московских властей. Полностью российские электроавтомобили на заводе начнут выпускать в 2025 году. В Минпромторге пообещали, что на полную технологическую независимость завод выйдет к 2027 году.