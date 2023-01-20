Власти Украины заявили об обещании Meta не блокировать контент об «Азове»

Вице-премьер Украины Федоров заявил об обещании Meta не блокировать контент об «Азове»

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ; принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ) обещала не блокировать контент об украинском полке «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает ТАСС.

«Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов". Договорились об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе», — сказал Федоров.

В марте 2022 года суд признал Meta экстремистской организацией и запретил на территории России ее деятельность, а также принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram. Поводом к этому послужили изменения в модерации платформ: Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Полк «Азов» был сформирован в 2014 году в Мариуполе. Изначально он действовал в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, после чего перешел в состав Национальной гвардии. В августе 2022 года Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства.