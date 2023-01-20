Глава района в российском регионе проехал по встречной и насмерть сбил человека

Глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев насмерть сбил человека

Глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев насмерть сбил человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, ДТП в российском регионе произошло рано утром 19 января на трассе Белый Яр — Бея — Аскиз. Погибший ехал в сторону деревни Буденовка, когда его машина заглохла. Он вышел из салона и попытался остановить автомобиль Челтыгмашева, который, двигаясь по встречной полосе с включенным ближним светом фар, не заметил мужчину и сбил его.

В результате россиянин получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован санитарной авиацией в больницу города Абакан, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

Первое управление по расследованию особо важных дел регионального управления СК возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведомство назначило ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.

Ранее в Татарске Новосибирской области депутат Сергей Мамонтов за рулем внедорожника сбил ребенка во дворе жилого дома. После этого мужчина вышел из машины, посмотрел на пострадавшего и скрылся.

Впоследствии «Единая Россия» исключила Мамонтова из партии. Суд также арестовал его на 11 суток, признав виновным по статье об оставлении места ДТП. Кроме того, в отношении экс-депутата было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.