Стало известно о временном закрытии границы с популярной азиатской страной

Китай приостановит работу семи пунктов пропуска на границе с Россией

Китай приостановит работу сухопутной границы с Россией в семи пунктах пропуска из-за празднования Нового года по восточному календарю. О временном закрытии КПП с популярной азиатской страной в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Как стало известно, с 22 по 26 января 2023 года временно не будут функционировать автомобильные пункты пропуска «Пограничный — Суйфэньхэ», «Полтавка — Дунин» и «Турий Рог — Мишань» в Приморье, а с 22 по 24 января приостановится работа пропуска «Краскино — Хуньчунь». С 21 по 23 января не будет работать пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» в Амурской области.

Кроме того, с 21 по 24 января в Хабаровском крае будет закрыт смешанный пункт пропуска «Покровка — Жаохэ», а в Еврейской автономной области с 21 по 23 января не будет работать смешанный пункт пропуска «Амурзет — Лобэй».

Ранее посольство КНР в России уточнило правила въезда в страну иностранных путешественников. Так, прибывающие в Китай туристы с 17 января обязаны предоставлять при пересечении границы, помимо ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до въезда, заполненную декларацию о состоянии здоровья.