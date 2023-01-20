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12:39, 20 января 2023Мир

Кремль призвал Запад покаяться в цинизме из-за Украины

Песков призвал страны Запада покаяться в своем цинизме и прислушаться к мнению Москвы
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Странам Запада нужно покаяться в собственном цинизме касательно внешней политики и взаимодействия с Москвой. Если западные партнеры прислушаются к мнению России касательно угроз ее национальной безопасности, то причины украинского конфликта и предпосылки к эскалации будут исчерпаны. К этому призвал официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нужно прислушаться к озабоченностям России. Нужно внутренне отмотать [ситуацию] на, я бы даже сказал, конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности и когда Россия была абсолютно отвергнута. Конечно, нужно, наверное, раскаиваться в цинизме за последние восемь лет, когда происходила "игра в наперстки": когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки Минскими договоренностями», — заявил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией. «Объемы поддержки однозначно свидетельствуют о том, что Запад поставил на эту свою войну против России очень многое», — оценил министр.

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Виктория Кондратьева
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