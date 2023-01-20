В США назвали последствия дефолта для мировой экономики

Глава Минфина США Йеллен: дефолт в США может спровоцировать глобальный финансовый кризис

Дефолт в США приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Об этом предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью CNN.

Глава Минфина подчеркнула, что невозможность проводить запланированные платежи приведет к тому, что рейтинг долговых обязательств США может быть понижен. По ее словам, это определенно подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в операциях по всему миру.

Ранее Белый дом отказался обсуждать с Конгрессом условия повышения госдолга США. Власти страны призвали законотворцев немедленно принять решение о повышении потолка госдолга.

19 января Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов.

В декабре 2022 года сенатор Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что власти страны не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине. По ее словам, американские налогоплательщики платят 1,5 миллиарда налогов в месяц, в то время как внешний долг США увеличивается примерно на 6,4 миллиарда долларов в день.