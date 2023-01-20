Пьяная женщина устроила взрыв и разрушила четыре дома

В Канаде женщина засудила продавцов алкоголя после взрыва, разрушившего четыре дома

Жительница Канады в состоянии опьянения врезалась в дом на автомобиле и устроила взрыв, а затем засудила продавцов алкоголя. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел, когда 26-летняя Даниэлла Лейс возвращалась домой с концерта Мэрлина Мэнсона. Перед поездкой она употребляла алкоголь и села за руль пьяной. По дороге женщина не справилась с управлением, врезалась в кирпичный дом и повредила газовую трубу. В результате произошел взрыв, разрушивший четыре дома.

Семь человек получили травмы, весь район пришлось эвакуировать, а газ и водоснабжение были временно отключены. В числе пострадавших — два офицера полиции и двое пожарных, причем из них провел в больнице более недели. Причиненный взрывом ущерб оценивается в сумму от 9,8 до 14,7 миллиона канадских долларов (от 498,5 до 747,7 миллиона рублей).

Лейс признала вину в четырех случаях вождения в состоянии опьянении и была приговорена к трем годам тюрьмы. После этого она и ее отец подали в суд на компанию Ovations Ontario Food Services, которая продавала напитки на концерте Мэнсона. Они заявили, что поставщик напитков также несет ответственность за взрыв, поскольку сотрудники заведения продолжали продавать Лейс алкоголь, хотя видели, что она сильно пьяна. Затем они вывели ее с мероприятия и не убедились в том, что она не поедет домой на автомобиле.

Лейс и ее отец считают, что в том случае, если суд потребует возместить ущерб пострадавшим, часть расходов должна понести компания Ovations Ontario Food Service.

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