В США назвали план Байдена по Крыму безумием

TAC: совместный план США и Киева по захвату Крыма будет безумием и катастрофой для Запада

Обозреватель The American Conservative Род Дреер выразил мнение, что план президента США Джо Байдена по захвату Киевом территории Крыма приведет к непредсказуемым последствиям для всего Запада.

Журналист назвал инициаторов этой идеи дураками. Он напомнил, что Черноморский флот России базируется в Севастополе, поэтому территория полуострова надежно защищена от возможных атак.

«Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!» — подчеркнул Дреер.

По словам обозревателя, вооружение Украины для удара по Крыму станет поводом для беспрецедентной эскалации, последствия которой невозможно предугадать. «Вашингтон играет с огнем», — заключил автор.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что администрация Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. В частности, рассматривается помощь Украине в атаке на полуостров с использованием РСЗО HIMARS и БМП Bradley. При этом от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия США воздерживаются.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пообещал «сполна ударить в ответ» в случае, если Киев атакует полуостров.