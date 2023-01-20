ФИФА обвинили в коррупции

Аргентинский бизнесмен Бурзако на суде обвинил ФИФА в открытости для получения взяток

Аргентинский бизнесмен Алехандро Бурзако обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в коррупции. Его слова передает Bloomberg.

Бурзако выступил в качестве свидетеля на суде против двух бывших руководителей спортивного вещания телеканала Fox Эрнана Лопеса и Карлоса Мартинеса, которых обвиняют в даче взяток для получения прав на трансляции. «Было похоже на то, как будто исполнительный комитет ФИФА писал в облаках, в небе: "Мы открыты для взяток"», — заявил он.

Бурзако ранее также проходил обвиняемым по этому делу. В 2015 году он признал себя виновным и начал сотрудничать со следствием. Так, бизнесмен рассказывал, что спортивные власти Катара заплатили нескольким чиновникам более миллиона долларов, чтобы получить право на проведение чемпионата мира-2022.

Коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в 2015 году. Тогда глава ФИФА Йозеф Блаттер и президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини были отстранены от футбольной деятельности.