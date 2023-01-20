Конфискацию 180 миллионов рублей у экс-главы ГИБДД Ставрополья признали законной

Суд признал законным решение о конфискации 180 млн рублей у экс-начальника УГИБДД Сафонова

Апелляционным определением Ставропольского краевого суда решение о конфискации 180 миллионов рублей у бывшего начальника УГИБДД Алексея Сафонова признано законным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данным ведомства, суд оставил без изменений решение Промышленного районного суда Ставрополя.

26 августа Генпрокуратура России взыскала с Сафонова 180 миллионов рублей, а до этого в феврале потребовала конфисковать и обратить в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Ставрополья на 83 миллиона рублей. В список попал не только дворец с золотым унитазом, прославившийся в сети, но и 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, которые принадлежат семье фигуранта.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что в деле бывшего главы краевого управления ГИБДД и его сообщников появились 119 новых эпизодов получения взяток. Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества.

Алексей Сафонов и 35 его сообщников из числа подчиненных были задержаны 20 июля 2021 года. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей.