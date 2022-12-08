В деле бывшего главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов

Глава СКР Бастрыкин: в деле бывшего главы ГИБДД Сафонова появилось 119 новых эпизодов

В деле бывшего главы краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова и его сообщников появилось 119 новых эпизодов получения взяток. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его слова цитирует РИА Новости.

«Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества», — добавил он.

26 августа этого года Генпрокуратура России взыскала с Сафонова 180 миллионов рублей, а до этого в феврале потребовала конфисковать и обратить в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Ставрополья на 83 миллиона рублей. В список попал не только дворец с золотым унитазом, прославившийся в сети, но и 21 объект недвижимости и 6 автомобилей, которые принадлежат семье фигуранта.

Сафонов и 35 его сообщников из числа подчиненных были задержаны 20 июля 2021 года. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей.