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10:59, 8 декабря 2022Силовые структуры

В деле бывшего главы ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов

Глава СКР Бастрыкин: в деле бывшего главы ГИБДД Сафонова появилось 119 новых эпизодов

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В деле бывшего главы краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова и его сообщников появилось 119 новых эпизодов получения взяток. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его слова цитирует РИА Новости.

«Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества», — добавил он.

26 августа этого года Генпрокуратура России взыскала с Сафонова 180 миллионов рублей, а до этого в феврале потребовала конфисковать и обратить в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Ставрополья на 83 миллиона рублей. В список попал не только дворец с золотым унитазом, прославившийся в сети, но и 21 объект недвижимости и 6 автомобилей, которые принадлежат семье фигуранта.

Сафонов и 35 его сообщников из числа подчиненных были задержаны 20 июля 2021 года. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей.

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Елизавета Новикова
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