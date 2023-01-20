Гоблин заподозрил YouTube в предвзятости

Блогер Пучков заподозрил YouTube в намеренном продвижении видео Юрия Дудя

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что YouTube может препятствовать просмотру его роликов и намеренно продвигать видео других пользователей. Об этом он высказался в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Пучков указал, что его ролик на YouTube за 12 часов при удачном раскладе мог собрать порядка 100 тысяч просмотров. «А вот если известный персонаж, какой-нибудь Юра Дудь (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов — прим. «Ленты.ру»), ролик заснимет, у него за это время наберется миллион», — сказал Пучков и отметил, что приток зрителей во втором случае будет неравномерным и продемонстрирует резкий взлет.

По мнению блогера, наблюдаемая им тенденция объясняется прямым вмешательством видеохостинга. «Вы оптимизируете процесс просмотра вот этих персонажей, а меня, наоборот, пессимизируете, чтобы меня не смотрели, и не только меня», — поделился подозрениями в предвзятости видеохостинга Пучков.

В августе 2022 года YouTube заблокировал канал Гоблина, ссылаясь на нарушение правил. На момент удаления у него было более трех миллионов подписчиков. Блогер заявил, что такой шаг видеохостинга был ожидаемым. Он подчеркнул, что ранее перенес весь свой контент на российские платформы.