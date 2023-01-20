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15:57, 20 января 2023Наука и техника

Опровергнуто влияние времени приема пищи на вес

Journal of the American Heart Association: прерывистое голодание не привело к потере веса

Фото: Shutterstock

Специалисты из Медицинской школы Джона Хопкинса опровергли влияние времени приема пищи на вес. По данным исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association, прерывистое голодание в течение суток не приводит к существенному снижению веса.

Всего в работе были проанализированы 547 человек, которых наблюдали в течение шести месяцев. Участников попросили зарегистрировать свой режим питания и время отхода ко сну. Кроме того, они отмечали информацию о том, как долго ели после пробуждения в течение дня и перед сном. Средняя разница между первым и последним приемом пищи составила 11,5 часа.

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Авторы не выявили никакой связи между ограничением времени приема пищи (которое часто используется в диетах, основанных на прерывистом голодании) и потерей веса. Гораздо большее влияние на снижение веса оказывало меньшее количество приемов пищи. При этом ученые также подчеркивают, что нет единой стратегии для всех людей. А важное значение имеет качество принимаемой еды. Например, 100 калорий от сладостей для организма не то же самое, что 100 калорий, полученных от овсянки с орехами.

Однако эксперты заметили, что к полученным результатам не следует относиться слишком серьезно, поскольку в эксперименте не учитывались расовые и этнические различия, а также такие факторы, как стресс и окружающая среда. В дальнейшем планируется провести дополнительные исследования с учетом этих показателей.

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Елена Апазиди
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