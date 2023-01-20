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20:32, 20 января 2023Ценности

85-летняя женщина примерила откровенный наряд внучки и восхитила подписчиков

Бабушка блогерши Стефани Де Пена примерила ее откровенный кожаный костюм на камеру

Кадр: @stephanie.depena

Женщина примерила откровенный наряд внучки на камеру и восхитила ее подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на странице блогерши Стефани Де Пена в TikTok, который насчитывает более 179,5 тысячи подписчиков.

Сначала на размещенных кадрах 85-летняя родственница инфлюэнсера с никнеймом stephanie.depena предстала перед зрителями в своей повседневной одежде. Она надела черные классические брюки прямого кроя и цветную блузку с широкими рукавами. «Сейчас бабушка превратится в меня», — подписала юзерша видео.

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Затем героиня ролика продемонстрировала кожаный костюм оливкового цвета, состоящий из топа и обтягивающих брюк. Кроме того, пенсионерка сделала укладку на коротких седых волосах и примерила очки нестандартной формы. Свой образ она дополнила золотыми украшениями. «Моя бабушка — лучшая!» — сказала Де Пена.

Подписчики оценили внешний вид женщины в комментариях под постом. «Вы буквально вдохнули в нее новую жизнь!», «Бабушка просто героиня», «Восторг!» — написали они.

В декабре 2022 года бабушка блогерши Греты примерила ее откровенный топ и кожаный костюм на камеру. Женщина продемонстрировала черный топ, частично оголяющий ее грудь, кожаный костюм классического кроя и лаковые ботинки в тон наряду. Подписчики, в свою очередь, восхитились ее внешним видом в комментариях под постом.

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Екатерина Ештокина
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