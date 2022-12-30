Женщина примерила откровенный наряд внучки и восхитила подписчиков

Бабушка блогерши Греты примерила ее откровенный топ и кожаный костюм на камеру

Женщина примерила откровенный наряд внучки на камеру и восхитила ее подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на странице блогерши Греты (фамилия неизвестна) в TikTok.

Сначала на размещенных кадрах бабушка инфлюэнсера с никнеймом greta_e предстала перед зрителями в привычной одежде. Она надела серые джинсы, белый свитер с геометрическим орнаментом и серые кроссовки.

Затем героиня публикации продемонстрировала черный топ, частично оголяющий ее грудь, кожаный костюм классического кроя и лаковые ботинки в тон наряду. Кроме того, она сделала укладку на коротких седых волосах и примерила солнцезащитные очки нестандартной формы. Родственница Греты дополнила свой образ сумкой-клатчем и жемчужным ожерельем.

Подписчики оценили внешний вид женщины в комментариях под постом. «Ваша бабушка сразила наповал!», «Надеюсь, я буду выглядеть так же через 50 лет», «Мне кажется, это лучшее видео, которое я смотрела в этом году!», «А вы не можете так наряжать бабушку каждый день?» — написали они.

Ранее в декабре советская и российская актриса Рената Литвинова примерила наряд, который создала ее дочь-дизайнер Ульяна Добровская, и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась серией фото, на одном из которых она запечатлена в топе, сшитом из нескольких бюстгальтеров белого цвета. При этом Литвинова надела под него майку телесного оттенка и зауженные брюки в тон.