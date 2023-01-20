Трилогия GTA появилась в Steam

Grand Theft Auto: The Trilogy добавили в магазин Steam

Rockstar добавила трилогию ремейков GTA в магазин Steam. Об этом сообщается на сайте компании.

В студии отметили, что ПК-геймеры смогут приобрести все игры трилогии GTA на цифровой площадке Steam. Представители Rockstar отметили, что на платформе доступны актуальные версии тайтлов, включая все последние обновления и патчи.

Также в компании рассказали, что в честь добавления Grand Theft Auto: The Trilogy в библиотеку Steam Rockstar проводит распродажу — до 2 февраля приобрести игры можно будет со скидкой 50 процентов. На европейской версии площадки серия ремейков оригинальных тайтлов доступна за 30 евро или около 2,2 тысячи рублей.

На сайте студии говорится, что в рамках распродажи Steam Rockstar будет предлагать приобрести другие свои игры со скидкой. В список попали Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online, Grand Theft Auto IV и Grand Theft Auto V, трилогия Max Payne, L.A. Noire и Bully: Scholarship Edition.

Отмечается, что до конца января трилогия игр GTA появится в магазине Epic Games. Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy состоялся 11 ноября 2021 года.

В конце октября 2022 года студия Rockstar выпустила патч для сборника ремастеров GTA. До этого последний патч для трилогии классических игр от Rockstar выходил в марте.