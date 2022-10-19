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16:24, 19 октября 2022Наука и техника

Провальную GTA обновили

DTF: сборник ремастеров GTA обновили впервые за семь месяцев

Иллюстрация: DTF

Студия Rockstar выпустила патч для сборника ремастеров GTA. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты медиа обратили внимание, что компания представила обновление для игр, входящих в сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — GTA III, Vice City и San Andreas. Патч оказался первым для серии провальных игр за последние семь месяцев и вышел для ПК и консолей. Также авторы заметили, что в описании апдейта указана всего одна строчка — о том, что обновление повышает стабильность игр на всех платформах.

Журналисты подчеркнули, что размер патча составляет около 500 мегабайт. При этом в случае ПК — чтобы изменения были применены — игру нужно скачать заново. Дополнительных деталей об апдейте в Rockstar Games не сообщили, но авторы полагают, что обновление включает в себя несколько скрытых изменений.

В материале говорится, что последний патч для трилогии классических игр GTA вышел в марте. При этом тогда Rockstar подробно описала все нововведения апдейта.

Первое крупное обновление для Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition появилось в ноябре 2021 года. Из-за того, что в играх присутствовали многочисленные баги, сборник ремастеров провалился в продаже, а его создателям пришлось извиниться за проблемный релиз.

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Андрей Ставицкий
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