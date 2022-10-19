Провальную GTA обновили

DTF: сборник ремастеров GTA обновили впервые за семь месяцев

Студия Rockstar выпустила патч для сборника ремастеров GTA. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты медиа обратили внимание, что компания представила обновление для игр, входящих в сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — GTA III, Vice City и San Andreas. Патч оказался первым для серии провальных игр за последние семь месяцев и вышел для ПК и консолей. Также авторы заметили, что в описании апдейта указана всего одна строчка — о том, что обновление повышает стабильность игр на всех платформах.

Журналисты подчеркнули, что размер патча составляет около 500 мегабайт. При этом в случае ПК — чтобы изменения были применены — игру нужно скачать заново. Дополнительных деталей об апдейте в Rockstar Games не сообщили, но авторы полагают, что обновление включает в себя несколько скрытых изменений.

В материале говорится, что последний патч для трилогии классических игр GTA вышел в марте. При этом тогда Rockstar подробно описала все нововведения апдейта.

Первое крупное обновление для Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition появилось в ноябре 2021 года. Из-за того, что в играх присутствовали многочисленные баги, сборник ремастеров провалился в продаже, а его создателям пришлось извиниться за проблемный релиз.