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08:51, 20 января 2023Культура

Юлия Савичева рассказала о ненависти Гагариной после «Фабрики звезд»

Певица Юлия Савичева рассказала, что Полина Гагарина ненавидела ее после «Фабрики звезд»
Юлия Савичева

Юлия Савичева. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Певица Юлия Савичева рассказала о напряженных отношениях со своей коллегой Полиной Гагариной, которые ухудшились после ее участия в «Фабрике звезд». Ее слова приводит издание «Газета.ру».

По словам Савичевой, причин для подобной неприязни было несколько. В частности, отметила она, это может быть связано с ее поездкой в 2000-х годах на конкурсы «Евровидение» и «World Best». «Полина просто не подписала контракт. Хотя если бы подписала, то поехала и на World Best, и на «Евровидение», — подчеркнула Савичева.

Помимо этого, еще одним фактором послужила работа артистки с Максимом Фадеевым, который тогда продюсировал «Фабрику звезд». «Гагарина меня ненавидела за это», — рассказала Савичева.

Ранее певица сравнила лейбл Фадеева MALFA с «адским логовом». Отмечается, что Савичева прекратила сотрудничать с компанией в 2018 году, а ее отношения с продюсером стали портиться еще за семь лет до этого.

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Варвара Кузьмина
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