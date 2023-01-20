В храме УПЦ под Киевом произошел пожар

Klymenko Time: в Киевской области горит храм Украинской православной церкви

В храме Украинской православной церкви (УПЦ) произошел пожар. Об этом стало известно Telegram-каналу Klymenko Time.

«В Бориспольском районе Киевской области горит храм УПЦ», — говорится в сообщении. На опубликованных кадрах виден большой столб дыма и горящие части сооружения. По информации канала, на месте работают спасатели. Уточняется, что в настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Ранее сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм УПЦ в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных, который находится в селе Белогородка Киевской области. Как сообщалось, они незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.

С ноября прошлого года в зданиях УПЦ участились обыски сотрудниками Службы безопасности Украины. Президент страны Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах в отношении религиозных деятелей, которые, по мнению Киева, связаны с Москвой.