Монеточка отреагировала на внесение в список иноагентов

Певица Монеточка отреагировала на внесение в реестр иноагентов фразой «oh yes»

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) отреагировала на решение Министерства юстиции России признать ее иностранным агентом. Ответ опубликован в ее Telegram-канале.

«OH YES!!!» — написала исполнительница.

Согласно пояснению ведомства, певица «получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине».

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов назвал Монеточку ломаным грошом из-за антироссийских лозунгов, которые исполнительница произносила на своем концерте в Литве. По словам Иванова, уехавших звезд, которые с западных сцен кричат подобные лозунги, не нужно никак наказывать, так как «самое страшное с ними уже происходит — народное презрение».