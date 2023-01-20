Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:33, 20 января 2023Культура

Монеточка отреагировала на внесение в список иноагентов

Певица Монеточка отреагировала на внесение в реестр иноагентов фразой «oh yes»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) отреагировала на решение Министерства юстиции России признать ее иностранным агентом. Ответ опубликован в ее Telegram-канале.

«OH YES!!!» — написала исполнительница.

Согласно пояснению ведомства, певица «получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине».

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов назвал Монеточку ломаным грошом из-за антироссийских лозунгов, которые исполнительница произносила на своем концерте в Литве. По словам Иванова, уехавших звезд, которые с западных сцен кричат подобные лозунги, не нужно никак наказывать, так как «самое страшное с ними уже происходит — народное презрение».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над Украиной
На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ американский морпех
Россия выразила соболезнования в связи со смертью главы МИД Габона
Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл подробности ранения российской журналистки в Соледаре
В Буркина-Фасо освободили похищенных женщин и детей
Стали известны детали выдвинутого против Алвеса обвинения
Воздушную тревогу объявили на востоке Украины
Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине
Полянский оценил объективность ООН
На Украине заявили о ликвидации сети «пророссийских интернет-агитаторов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.