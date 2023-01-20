Российская блогерша раскрыла секрет популярности в TikTok

Инстасамка рассказала, что ради популярности в TikTok ежедневно снимала по 50 роликов

Российская блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, раскрыла секрет своей популярности в социальной сети TikTok. В интервью бизнесмену Даниилу Третьякову, запись которого доступна на YouTube-канале «Че каво», она рассказала, что снимала по 50 роликов в день, чтобы добиться большого количества просмотров на платформе.

Третьяков отметил, что Инстасамка — одна из немногих российских исполнителей, которым удается продвигать свою музыку через TikTok. «TikTok для меня был работой какое-то время. У меня была такая шиза, что я вставала в восемь утра, ко мне приходила визажист, стилист по волосам, и я ежедневно снимала по 30–50 видосов», — ответила блогерша на вопрос, как она добилась популярности на платформе.

По словам Зотеевой, в начале она не получала ожидаемой отдачи от съемок большого количества видео в TikTok. «У меня было по 100–400 тысяч просмотров, я по 50 видосов снимаю, один хоть должен залететь на два-три миллиона?» — высказалась блогерша.

Однако, как отметила Инстасамка, она не переставала снимать контент, после чего все ее ролики стали набирать много просмотров. «Когда я снимала-снимала, долбила в одну точку очень долго, они потом начали выходить в рекомендации все. Когда я уже почувствовала вкус славы, я подумала, что могу не снимать по 50 видео, буду по 15», — вспомнила она. Тогда все ее ролики спустя три-четыре дня после публикации стали набирать в среднем по два миллиона просмотров. «А потом уже у меня и по 13–20 миллионов просмотров было», — заключила она.

В марте Зотеева эмигрировала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Инстасамка объяснила своим фанатам, что ее эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России. Позже она также отменила все запланированные в стране концерты.