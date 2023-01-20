Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:42, 20 января 2023Интернет и СМИ

Российская блогерша раскрыла секрет популярности в TikTok

Инстасамка рассказала, что ради популярности в TikTok ежедневно снимала по 50 роликов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская блогерша и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, раскрыла секрет своей популярности в социальной сети TikTok. В интервью бизнесмену Даниилу Третьякову, запись которого доступна на YouTube-канале «Че каво», она рассказала, что снимала по 50 роликов в день, чтобы добиться большого количества просмотров на платформе.

Третьяков отметил, что Инстасамка — одна из немногих российских исполнителей, которым удается продвигать свою музыку через TikTok. «TikTok для меня был работой какое-то время. У меня была такая шиза, что я вставала в восемь утра, ко мне приходила визажист, стилист по волосам, и я ежедневно снимала по 30–50 видосов», — ответила блогерша на вопрос, как она добилась популярности на платформе.

Материалы по теме:
«Это образ, епт» Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
«Это образ, епт»Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
3 октября 2019
От Моргенштерна до Инстасамки: почему в России преследуют и запрещают провокационных артистов?
От Моргенштерна до Инстасамки:почему в России преследуют и запрещают провокационных артистов?
27 ноября 2021

По словам Зотеевой, в начале она не получала ожидаемой отдачи от съемок большого количества видео в TikTok. «У меня было по 100–400 тысяч просмотров, я по 50 видосов снимаю, один хоть должен залететь на два-три миллиона?» — высказалась блогерша.

Однако, как отметила Инстасамка, она не переставала снимать контент, после чего все ее ролики стали набирать много просмотров. «Когда я снимала-снимала, долбила в одну точку очень долго, они потом начали выходить в рекомендации все. Когда я уже почувствовала вкус славы, я подумала, что могу не снимать по 50 видео, буду по 15», — вспомнила она. Тогда все ее ролики спустя три-четыре дня после публикации стали набирать в среднем по два миллиона просмотров. «А потом уже у меня и по 13–20 миллионов просмотров было», — заключила она.

В марте Зотеева эмигрировала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Инстасамка объяснила своим фанатам, что ее эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России. Позже она также отменила все запланированные в стране концерты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину
У российского браконьера изъяли живых крабов на 2 миллиона рублей
Анонсированы игры для PlayStation VR2
Опубликованы кадры разрушений после минометного обстрела российского села ВСУ
Власти рассказали подробности о минометном обстреле ВСУ белгородского села
Ким Кардашьян обругали в сети за покупку вещей умерших знаменитостей
В Киеве выступили против похорон военных на Лысой горе
Российский теннисист поддержал Нагорный Карабах после матча на Australian Open
Россия резко нарастила поставки угля в одну страну
Россиянам объяснили скидки на вторичное жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.