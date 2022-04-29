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Певица Инстасамка отменила все концерты в России

Инстасамка отменила все концерты в России и заявила о намерении не возвращаться в страну

Фото: Telegram-канал «instasamka БЕАЧ»

Российская исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева), проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах последние несколько месяцев, заявила в своем Telegram-канале об отмене всех запланированных в России концертов. Она также рассказала, что не намерена возвращаться в страну и когда-либо выступать там.

По словам 21-летней певицы, решение не возвращаться в Россию она приняла из-за того, что не считает страну своим местом. Исполнительница добавила, что многие даже не знают, «с чем порой приходилось сталкиваться» ей на территории РФ. «Я родилась в России и буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели, но я буду очень скучать и всегда любить это место», — поделилась Инстасамка.

Один из поклонников поинтересовался у певицы, значит ли это, что Инстасамка больше не будет выступать в России, на что получил утвердительный ответ: «К моему сожалению, да, концертов в России не будет. Простите, но на данный момент это невозможно по многим причинам».

Ранее российский исполнитель Моргенштерн также покинул Россию и переехал жить в ОАЭ. Его бывшая супруга Дилара Зинатуллина рассказала о проблемах рэпера, с которыми он столкнулся после переезда.

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Анастасия Астахова
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