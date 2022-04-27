Экс-супруга Моргенштерна рассказала о проблемах рэпера после переезда из России

Бывшая жена Моргенштерна рассказала о проблемах рэпера после переезда из России в Дубай

Бывшая жена российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина рассказала, что после их переезда из России в Дубай в карьере и личной жизни исполнителя начались проблемы. Ее слова цитирует Starhit.

«Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться... И все! У человека будто жизнь кончилась», — заявила 22-летняя экс-супруга хип-хоп-артиста. По ее словам, все, что у Моргенштерна есть, кроме концертов, он рушит.

«Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», — подытожила Зинатуллина.

Ранее Моргенштерн намекнул на расставание с супругой, выпустив трек об этом. Дилара Зинатуллина подтвердила опасения поклонников по поводу развода с рэпером, записав видео. В нем девушка объяснила, что не сошлась с Алишером характерами.