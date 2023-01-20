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20:11, 20 января 2023Наука и техника

В Чечне начнут выпускать «Джихад-машины»

В Чечне заявили о планах начать производство «Джихад-машин» для военных

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Чечне заявили о планах начать производство «Джихад-машин» для военных нужд. Производство запустят на базе завода «Чеченавто», пишет ТАСС.

О желании запустить выпуск легковых военных автомобилей заявили в правительстве региона. Назначение и облик машины не раскрываются. «Джихад-машину» планируют испытать в Российском университете спецназа.

Издание отсечает, что обсуждение будущего автомобиля прошло в рамках встреч председатела правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева и министра промышленности и энергетики региона Адам Хакимов с руководящим составом Минпромторга РФ.

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Геннадий Сходненский
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