В Чечне начнут выпускать «Джихад-машины»

В Чечне заявили о планах начать производство «Джихад-машин» для военных

В Чечне заявили о планах начать производство «Джихад-машин» для военных нужд. Производство запустят на базе завода «Чеченавто», пишет ТАСС.

О желании запустить выпуск легковых военных автомобилей заявили в правительстве региона. Назначение и облик машины не раскрываются. «Джихад-машину» планируют испытать в Российском университете спецназа.

Издание отсечает, что обсуждение будущего автомобиля прошло в рамках встреч председатела правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева и министра промышленности и энергетики региона Адам Хакимов с руководящим составом Минпромторга РФ.