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НХЛ - регулярный чемпионат
09:18, 20 января 2023Спорт

Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в НХЛ

Фото: James Guillory / Reuters

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

25-летнему Капризову понадобилось 180 матчей для достижения этой отметки. Он стал одним из пяти действующих хоккеистов лиги, кому удалось забросить первые 100 шайб менее чем за 200 матчей. Для россиянина эта шайба стала 26-й в сезоне-2022/2023.

Капризов достиг этого показателя в матче против «Каролина Харрикейнс», в котором один раз поразил ворота соперников. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Каролины». Победить команде помогли две результативные передачи российского нападающего Андрея Свечникова.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ.

Дарья Коршунова
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