Власти Украины исключили Киев из списка территорий, где возможны боевые действия

Киев исключили из списка территорий, где возможны боевые действия. Такое решение приняло Министерство реинтеграции Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий», — указывается в публикации.

В министерстве уточнили, что данный список периодически обновляется.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска имеют успех на направлении города Орехова в Запорожской области, постепенно отодвигая линию фронта. Также Минобороны России рассказало о переходе под контроль штурмовых отрядов добровольческих сил населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике.