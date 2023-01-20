Украинские власти исключили Киев из списка территорий возможных боевых действий
Власти Украины исключили Киев из списка территорий, где возможны боевые действия
Киев исключили из списка территорий, где возможны боевые действия. Такое решение приняло Министерство реинтеграции Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий», — указывается в публикации.
В министерстве уточнили, что данный список периодически обновляется.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска имеют успех на направлении города Орехова в Запорожской области, постепенно отодвигая линию фронта. Также Минобороны России рассказало о переходе под контроль штурмовых отрядов добровольческих сил населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике.