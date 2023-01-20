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19:41, 20 января 2023Бывший СССР

Украинские власти исключили Киев из списка территорий возможных боевых действий

Власти Украины исключили Киев из списка территорий, где возможны боевые действия

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Киев исключили из списка территорий, где возможны боевые действия. Такое решение приняло Министерство реинтеграции Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий», — указывается в публикации.

В министерстве уточнили, что данный список периодически обновляется.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска имеют успех на направлении города Орехова в Запорожской области, постепенно отодвигая линию фронта. Также Минобороны России рассказало о переходе под контроль штурмовых отрядов добровольческих сил населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике.

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Варвара Кошечкина
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