В Крыму заявили о готовности защитить полуостров в случае удара Киева

Постпред Крыма Мурадов заявил о готовности России защитить полуостров в случае удара Киева

Россия готова защитить Крым в случае, если Киев предпримет попытку атаковать полуостров. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, его цитирует РИА Новости.

19 января газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. По информации издания, в качестве помощи Киеву для этой цели рассматриваются реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и БМП Bradley, но Вашингтон воздерживается от поставки ракетных систем дальнего радиуса. В США считают, что угроза для Крыма со стороны Киева укрепит позиции Украины на будущих переговорах.

«Все это, судя по всему, подводит к необходимости подготовки страны и общества к полной мобилизации наших ресурсов, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Крым и вся Россия уже сосредоточились — это должно быть ясно врагам нашей тысячелетней цивилизации», — сказал Мурадов.

Политик призвал Запад и США не сомневаться в том, что Россия может защитить себя, свою историю и память. Он считает, что последние заявления США и Украины по Крыму требуют со стороны всего общества России глубокой оценки и осознания сложившейся ситуации.

По мнению Мурадова, подобные заявления говорят о приближении кульминации конфликта на Украине. Запад давно вел подготовку к открытой конфронтации с Россией и отказывался признать право жителей Крыма на самоопределение и российский статус полуострова, сказал вице-премьер республиканского правительства.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов пообещал «сполна ударить в ответ» в случае, если Киев атакует полуостров. Он подчеркнул, что жители полуострова сделали свой исторический выбор, навсегда порвав с Украиной после государственного переворота, который там произошел.