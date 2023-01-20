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14:14, 20 января 2023Ценности

Шайю ЛаБафа с макияжем заметили в платье и туфлях на каблуках

Актера Шайю ЛаБафа заметили на съемках фильма в белом платье и с макияжем на лице

Фото: Mark Blinch / Reuters

Голливудский актер Шайя ЛаБаф появился на публике в женском образе и попал в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

36-летнюю звезду «Трансформеров» заметили на съемочной площадке фильма «Мегалополис», в котором он играет одну из главных ролей. На размещенных кадрах видно, что знаменитость появился в кадре в белом платье в греческом стиле и туфлях на высоких каблуках. Его образ дополнили золотые украшения, а именно широкий пояс, корона, серьги и множество колец.

Кроме того, визажист Крис Эванс нанес на лицо ЛаБафа яркий макияж, в частности, накрасил губы серой помадой и скрыл брови с помощью консилера. Вдобавок мужчине сделали маникюр лаком черного цвета.

11 декабря 2020 года стало известно, что исполнительница FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) подала в суд на ЛаБафа. Как утверждалось в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.

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Карина Черных
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