Разнесший ломбард и травмировавший двух россиян мощный взрыв попал на видео

Момент взрыва с двумя пострадавшими в нижегородском ломбарде попал на видео

Взрыв газа разнес ломбард в Лукоянове Нижегородской области. Кадры с места происшествия в пятницу, 20 января, публикует Telegram-канал Ni Mash.

ЧП произошло в двухэтажном нежилом доме на улице Пушкина. На видео с камер наружного наблюдения попал сам момент взрыва. Ударной волной частично снесло стены здания.

Два человека пострадали. Характер полученных ими травм не уточняется.

Известно, что первый этаж был газифицирован. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее 20 января в другом российском регионе — Приморье — загорелся склад c алкогольной продукцией. Инцидент произошел в городе Артем на улице Уткинская.