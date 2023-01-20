В Антарктиде обнаружили крупный метеорит

Музей Филда: в Антарктиде обнаружили метеорит весом 7,6 килограмма

Международная группа ученых обнаружила в Антарктиде несколько метеоритов, один из которых весит 7,6 килограмма. Об открытии сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Примерно из 45 тысяч метеоритов, обнаруженных в Антарктиде за последнее столетие, только сотня имеет крупный размер. По словам Марии Вальдес, научного сотрудника Филдовского музея естественной истории и Чикагского университета, хотя даже крошечные микрометеориты имеют для науки высокую ценность, найти достаточно большой метеорит удается редко.

Открытие было сделано в рамках миссии, в которой также приняли участие ученые из Брюссельского свободного университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучили потенциальные районы падений метеоритов в Антарктиде, которые были определены с помощью спутниковых снимков. Всего было обнаружено пять метеоритов, которые будут тщательно проанализированы в Королевском бельгийском институте естественных наук. Исследователи также взяли для анализа образцы отложений, которые могут содержать микрометеориты.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Альберты обнаружили в метеорите Эль-Али, найденном в Сомали два года назад, породу, которую в естественной среде на Земле никогда не выявляли.