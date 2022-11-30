В метеорите зафиксировали два никогда не встречавшихся на Земле минерала

Daily Mail: в метеорите Эль-Али нашли два ранее не встречавшихся на Земле минерала

Ученые из Университета Альберты зафиксировали в метеорите Эль-Али минералы, которые ранее никогда не встречались на Земле. Об этом сообщает Daily Mail.

Метеорит был найден в Сомали два года назад, он весит примерно 14 тонн. После его обнаружения 70-граммовую часть направили в университет для исследований. В результате там были найдены два новых минерала — элалиит и элькинстантонит. Специалисты также сообщили, что, возможно, установили в образцах еще одну породу, которую эксперты в естественной среде на Земле никогда не видели.

Авторы надеются, что смогут обнаружить и другие неизвестные минералы, если получится взять больше образцов из метеорита, однако судьба космического объекта остается неясной — согласно имеющейся у ученых информации, метеорит был перевезен в Китай в поисках потенциального покупателя.

Исследователи продолжают изучать существующие образцы, чтобы выявить условия, в которых они сформировались.

В октябре международная команда астрономов заметила, что околоземный астероид Рюгу обладает похожими изотопными характеристиками с редкой группой метеоритов Cl.