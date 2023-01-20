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23:03, 20 января 2023Бывший СССР

На Украине назначили нового главу Нацполиции

Кабмин Украины назначил Ивана Выговского врио главы Национальной полиции

Фото: Reuters

Правительство Украины назначило нового главу Национальной полиции. Врио председателя ведомства стал глава ее киевского управления Иван Выговский. Об этом кабмин республики сообщил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что решение о назначении Выговского принято в пятницу, 20 января.

Предшественник Выговского Игорь Клеменко в среду, 18 января, был назначен врио главы МВД Украины после того, как предыдущий министр внутренних дел Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах.

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Марина Совина
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