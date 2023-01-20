На Украине назначили нового главу Нацполиции

Кабмин Украины назначил Ивана Выговского врио главы Национальной полиции

Правительство Украины назначило нового главу Национальной полиции. Врио председателя ведомства стал глава ее киевского управления Иван Выговский. Об этом кабмин республики сообщил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что решение о назначении Выговского принято в пятницу, 20 января.

Предшественник Выговского Игорь Клеменко в среду, 18 января, был назначен врио главы МВД Украины после того, как предыдущий министр внутренних дел Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах.