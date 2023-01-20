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12:07, 20 января 2023Наука и техника

Российский «Гонец-М1» обеспечит абонентов рациями

Гендиректор Черенков: перспективный «Гонец-М1» обеспечит абонентов рациями

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская перспективная спутниковая группировка «Гонец-М1» обеспечит своих абонентов телефонной и транкинговой связью. Об этом ТАСС рассказал гендиректор системы «Гонец» Павел Черенков.

По его словам, группировка нового поколения предполагает, что ее абоненты смогут использовать компактные терминалы типа «трубка».

«Этот сервис очень востребован и ожидается на рынке, особенно с учетом идущего импортозамещения услуг зарубежных операторов. Также мы планируем предоставлять транкинговую связь для групп пользователей», — сказал руководитель.

Черенков отметил, что в рамках дополнительной опции группировка позволит пользователям выходить на небольших скоростях в интернет.

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«Этого будет достаточно для персональных коммуникаций, просмотра веб-страниц и обмена небольшими файлами», — уточнил Черенков.

В декабре ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Факел» сообщил, что спутники орбитальной группировки «Гонец-М1» получат электроракетные двигатели для коррекции орбиты.

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Иван Потапов
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