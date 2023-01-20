Перечислены самые бесполезные аксессуары для смартфонов

Авторы SlashGear назвали чехлы с аккумулятором «пустой тратой денег»

Авторы издания SlashGear перечислили самые бесполезные аксессуары для смартфона. Список доступен на сайте портала.

В первую очередь журналисты выделили миниатюрные беспроводные принтеры, которые способны печатать компактные фотографии напрямую со смартфона. Специалисты отметили, что получившиеся снимки можно положить в бумажник или повесить перед зеркалом, но для печати действительно качественных фотографий необходимо более продвинутое оборудование.

«Пустой тратой денег» авторы назвали чехлы на телефон со встроенным аккумулятором. Данное устройство способно поддержать заряд батареи смартфона, но подобный аксессуар часто является тяжелым и массивным. Также, по мнению специалистов, современные смартфоны могут обойтись без дополнительной батареи, так как они способны быстро зарядиться от сети.

В заключении журналисты упомянули накладные линзы, которые могут улучшить качество снимаемых на телефон фотографий. «Камеры современных смартфонов сами по себе себе очень эффективны, и добавление аксессуаров, скорее всего, ухудшит конечный продукт, а не улучшит его», — подчеркнули авторы.

В июле 2022 года журналисты издания SlashGear провели опрос и выяснили, какие устройства Apple потребители считают самыми провальными. В список вошли умная колонка HomePod, умная метка AirTag и беспроводные наушники AirPods.