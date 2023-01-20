Пользователей Windows 10 оставят без обновлений
Microsoft перестанет выпускать регулярные дополнительные обновления для Windows 10. Об этом сообщает издание Neowin.
Журналисты портала обратили внимание на заявление Microsoft, согласно которому компания заметно снизит количество обновлений для ОС прошлых поколений. Представители корпорации сообщили, что после марта 2023 года фирма перестанет выпускать дополнительные апдейты для Windows 10.
В компании отметили, что пользователи устаревшей ОС не останутся без обновлений безопасности, которые будут приходить регулярно. Однако новые функции в операционной системе могут не появиться.
Единственной поддерживаемой версией Windows 10 останется 20H2. Ранее в компании заявили, что обновления будут приходить пользователям корпоративных лицензий. Так, владельцы Enterprise, Education и IoT Enterprise будут получать апдейты до 9 мая 2023 года, SKU Home, Pro и Pro для образовательных — до 13 июня 2023 года, Enterprise, Education и IoT Enterprise — до 11 июня 2024 года.
Ранее Microsoft заявила, что с 31 января 2023 года перестанет продавать лицензии на Windows 10 на своем сайте. Потребители будут иметь возможность приобрести копию ОС у партнеров компании.