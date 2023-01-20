Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 20 января 2023Россия

В Госдуме опровергли слова Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов

Депутат ГД Картаполов опроверг слова Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг слова депутата нижней палаты парламента Нины Останиной об острочке от мобилизации для отцов детей-инвалидов. Заявление Картаполова приводит РБК.

Ранее Останина со ссылкой на беседу с Картаполовым заявила, что оборонное ведомство, которое ранее тормозило принятие законопроектов об отсрочке, поменяло свою позицию на этот счет.

Картаполов подчеркнул, что не обсуждал с Останиной этот вопрос. «Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю», — заявил он.

26 октября парламентарий Останина в своем Telegram-канале заявляла, что Минобороны России якобы освободило от призыва в рамках частичной мобилизации мужчин, чьи жены ждут третьего ребенка. Позже заместитель министра обороны России Николай Панков опроверг сообщения о разговоре с Останиной.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Назван основной кандидат на пост главы Счетной палаты
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта в ДНР
Минобороны заявило о перехвате шести снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»
Российские военные в ходе СВО уничтожили САУ Paladin
Жители Северной Кореи оказались на пороге страшнейшего за 33 года голода
Минобороны России заявило о взятии под контроль села в Запорожской области
Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» достигла 51 миллиона человек
Разнесший ломбард и травмировавший двух россиян мощный взрыв попал на видео
Диетолог назвал наименее опасный для фигуры десерт
Стали известны подробности операции на сердце у Назарбаева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.