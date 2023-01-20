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08:45, 20 января 2023Россия

В закон о мобилизации захотели внести одну поправку

Останина заявила, что Минобороны захотело дать отцам детей-инвалидов отсрочку от призыва
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» захотели внести одну поправку, согласно которой отсрочку от призыва предоставят отцам детей-инвалидов и тем, кто является единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров. Об этом сообщила автор одного из подобных законопроектов депутат Нина Останина, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, подобные поправки готово поддержать Министерство обороны. Останина со ссылкой на беседу с главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым заявила, что оборонное ведомство, которое ранее тормозило принятие законопроектов, поменяла свою позицию на этот счет.

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«Количества детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится — четыре, но правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет», — уточнила Останина.

В четверг, 19 января, инициативная группа «Мы рядом» повторно обратилась к президенту Владимиру Путину и руководству Минобороны с просьбой скорректировать правила мобилизации. Как пишет «Коммерсантъ», это произошло после того, как у одной из участниц движения из Самарской области муж погиб в время удара по зданию ПТУ в Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января. Погибший россиянин воспитывал двоих детей, у одного из которых был диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП).

Ранее Путин допустил появление в законодательстве отсрочки от срочной службы для одной категории россиян — работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава государства напомнил, что для такой категории граждан действовала отсрочка во время частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях ОПК и в других социально значимых государственных сферах.

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Анастасия Шейкина
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