В закон о мобилизации захотели внести одну поправку

Останина заявила, что Минобороны захотело дать отцам детей-инвалидов отсрочку от призыва

В закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» захотели внести одну поправку, согласно которой отсрочку от призыва предоставят отцам детей-инвалидов и тем, кто является единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров. Об этом сообщила автор одного из подобных законопроектов депутат Нина Останина, пишет «Коммерсантъ».

По ее словам, подобные поправки готово поддержать Министерство обороны. Останина со ссылкой на беседу с главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым заявила, что оборонное ведомство, которое ранее тормозило принятие законопроектов, поменяла свою позицию на этот счет.

«Количества детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится — четыре, но правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет», — уточнила Останина.

В четверг, 19 января, инициативная группа «Мы рядом» повторно обратилась к президенту Владимиру Путину и руководству Минобороны с просьбой скорректировать правила мобилизации. Как пишет «Коммерсантъ», это произошло после того, как у одной из участниц движения из Самарской области муж погиб в время удара по зданию ПТУ в Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января. Погибший россиянин воспитывал двоих детей, у одного из которых был диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП).

Ранее Путин допустил появление в законодательстве отсрочки от срочной службы для одной категории россиян — работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава государства напомнил, что для такой категории граждан действовала отсрочка во время частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях ОПК и в других социально значимых государственных сферах.