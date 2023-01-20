В Подмосковье стало больше жилья одного типа

Intermark Real Estate: объем предложения дорогого жилья в Подмосковье стал рекордным

На первичном рынке Подмосковья значительно увеличился объем предложения высокобюджетной загородной недвижимости. В январе для продажи оказались доступны 260 лотов, что на 35 процентов больше, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в исследовании Intermark Real Estate, передает «Коммерсантъ».

В 2022 году начались продажи в шести проектах — это рекорд за последние 15 лет. В агентстве «Метриум Премиум» связывают рост девелоперской активности на рынке дорого жилья с увеличившимся вместе с началом пандемии интересом граждан к жизни за городом. При этом геополитическая обстановка в 2022 году скорректировала динамику. За год в Подмосковье продали 131 объект первичной недвижимости — на 45 процентов меньше, чем в 2021 году. Эксперты считают, что такой результат объясняется в том числе нехваткой предложения.

29 процентов нового предложения на первичном рынке приходятся на готовые дома, еще 71 процент — на участки с подрядом и без. В 2022 году средняя стоимость проданного коттеджа в премиальном сегменте Подмосковья выросла на 59 процентов, до 157,9 миллиона рублей. Участки подорожали на 17 процентов, до 4,9 миллиона.

В «Метриум Премиум» и строительной компании Halle House рассчитывают, что растущее предложение положительно скажется на продажах. В то же время эксперты AREA отмечают, что не все покупатели готовы в условиях экономической и политической неопределенности вкладывать средства в жилье за городом. По этой причине могут вырасти сроки реализации проектов.

Ранее россиянам назвали мегаполисы с наибольшим спросом на загородное жилье. Лидером оказался Новосибирск — в январе 40 процентов всех местных покупателей жилья рассматривали приобретение объектов за городом.